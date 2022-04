Rusiya ərzaq və məhsul tədarükünü yalnız dost siyahısında olan ölkələrə idxal edəcək.

Metbuat.az Tass-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurası rəhbərinin müavini Dmitri Medvedev teleqram-kanalında məlumat verib. Medvedev qeyd edib ki, əmtəə münasibətləri zamanı rubl və tərəflər arasında olan razılaşdırılmış nisbətdə həmin ölkələrin milli valyutası rol oynayacaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.