"Rusiyanın Ukrayna ərazisində başladığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 153 uşaq ölüb".

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Ukraynanın Baş Prokurorluğu yayıb.

Məlumata görə, 245-dən çox uşaq yaralanıb. Kiyev, Donetsk, Xarkov, Çerniqov, Nikolayev, Luqansk, Zaporojye, Sumı, Jitomir uşaqların daha çox xəsarət aldığı vilayətlərdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.