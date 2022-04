Rusiyanın Qazprom şirkəti bu ilin ilk 3 ayında təbii qazın ixracını ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 27,1 faiz azaldaraq 38,5 milyard kub metrə çatdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazprom şirkətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə qaz istehsalı azalmasa da, ixracı azalıb.

Ötən ilin ilk üç ayında olduğu kimi bu il də Qazprom 135 milyard qaz istehsal edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.