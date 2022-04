Azərbaycan millisinin seçmə mərhələ oyunları üçün heyəti açıqlanıb

Qadınlardan ibarət Azərbaycan milli komandasının səfərdə Bosniya və Herseqovina və Danimarka yığmalarına qarşı keçirəcəyi Dünya çempionatının Avropa zonası üzrə seçmə mərhələ oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, baş məşqçi Siyasət Əsgərov 23 futbolçuya dəvət göndərib. Oyunçuların əksəriyyəti Türkiyə çempionatında çıxış edirlər.

Yığma aprelin 7-də Bosniya və Herseqovinanın, aprelin 12-də isə Danimarkanın qonağı olacaq.

İlk qarşılaşmanı İngiltərədən, ikinci görüşü isə Portuqaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

17:00. Bosniya və Herseqovina – Azərbaycan

Baş hakim: Körsti Dovl

Baş hakimin köməkçiləri: Melissa Börgin, Sofie Denninqton

Dördüncü hakim: Lisa Ben



20:00. Danimarka – Azərbaycan

Baş hakim: Silvia Dominqos

Baş hakimin köməkçiləri: Olqa Almeyda, Kristina Moreyra Kosta

Dördüncü hakim: Filipa Pereyra Kunha

