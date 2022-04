Zelenski iki generalı ordudan qovdu: Xain idilər

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski general rütbəsindən məhrum etdiyi iki şəxsin adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlardan biri Təhlükəsizlik Xidmətinin Daxili Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin keçmiş rəisi Andrey Olehoviç Naumov digəri isə Xerson vilayəti üzrə SBU-nun keçmiş rəhbəri Sergey Oleksandroviç Krivoruçkodur. Zelenski bildirib ki, onlar xain olduqları üçün ordudan uzaqlaşdırılıb. “Hazırda bütün xainlərə ayrılacaq vaxt yoxdur, yavaş-yavaş hamı cəzalandırılacaq” deyən Zelenski, təsadüfən general rütbəsinə yüksələn şəxslərin ordudan uzaqlaşdırılacağını ifadə edib.

Yerli mənbələr yazır ki, ordudan uzaqlaşdırılanlar tapşırıqları yerinə yetirməkdən yayındıqlarına görə general rütbəsindən məhrum ediliblər.

