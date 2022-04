Rus qüvvələr Kiyev yaxınlığındakı hava limanını tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ruslar dünyanın ən böyük yük təyyarəsi “Miriya”nın vurulduğu Qostomel şəhərindəki hava limanından çəkilib. Kiyev vilayət adminstrasiyasından bildirilib ki, rus hərbi karvanları Belarus istiqamətində hərəkət edir.

Qeyd edək ki, Rusiya İstanbul görüşündə müsbət nəticələrin olduğunu bildirərək, Kiyev ətrafındakı hərbi əməliyyatların dayandırılacağını açıqlayıb.

