“NATO “soyuq müharibə”nin məhsulu idi və onunla birlikdə yox olmalı idi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zhao Lijian belə açıqlama verib. O bildirib:

“NATO SSRİ dağılandan sonra dağıdılmalı idi. NATO o vaxt verdiyi sözə əməl etmədi. Bu vəziyyət Rusiya üzərində təzyiq yaratdı. Ukraynadakı vəziyyətə görə məsuliyyət NATO-nun üzərinə düşür”.

