FIFA 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək dünya çempionatının rəsmi himnini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mundiala həsr olunmuş mahnı və klip ali futbol qurumunun sosial şəbəkə hesablarında paylaşılıb.

Trinidad Kardona, Davido ve Aişanın ifa etdiyi himn "Hayya Hayya" adlanır.

Qeyd edək ki, DÇ-2022 noyabrın 21-dən dekabrın 18-dək təşkil olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.