İki qadından evlilik təklifi alan ailəli kişi ŞOK YAŞADI: Evdə görüş zamanı... / FOTOLAR

Türkiyədə dərzi dükanının sahibi olan 48 yaşlı Salim adlı şəxs iki qadından evlilik təklifi alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 48 yaşlı şəxsə evlilik təklifi edən onun işçiləri olub. Kişi evli olmasına baxmayaraq, qadınların təklifinə biganə yanaşmayıb. Qadınlar kişini evdə görüşə dəvət ediblər. Görüş zamanı onlar kişinin içkisinə yuxu dərmanı qataraq onu yatızdırıblar. Ardınca isə qadınlar kişinin üzərindəki dəyərli əşyaları və bank kartlarını ələ keçiriblər. Ardınca kişinin açıq fotolarını çəkən qadınlar, onu şantaj edərək pul alıblar.

Şantaj davam etdiyinə görə, 48 yaşlı şəxs polisə şikayət edib.

