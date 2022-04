ABŞ Prezidenti Cozef Bayden dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlanması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə prezident tviter hesabında paylaşım edib: “Jil və mən Ramazan ayının əvvəli ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda və bütün dünyada yaşayan müsəlman icmalarına ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Sizə və yaxınlarınıza bərəkətli və tərəqqili bir ay arzulayırıq. Ramazan Kərim!”, - dövlət başçısı sosial şəbəkə hesabında yazıb.

