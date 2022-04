Azərbaycan Premyer Liqası: İki qarşılaşma baş tutacaq

Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XXI tura start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 2 görüş keçiriləcək.

Turun açılış matçında "Qarabağ" "Azersun Arena"da "Səbail"i qəbul edəcək. Hazırda 1 oyun az keçirən Ağdam klubu 46 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. 11 xalı olan paytaxt təmsilçisi isə sonuncu - 8-ci pillədə qərarlaşıb.

Günün digər matçında Sumqayıtdakı "Kapital Bank Arena"da yerli komanda ilə "Sabah" arasında olacaq. Meydan sahibləri 19 oyundan sonra 14 xalla 7-ci pillədə qərarlaşıb. 26 xalı olan qonaqlar isə 5-cidir.

Bu, həm də Premyer Liqadakı iki əcnəbi baş məşqçi - Aleysey Baqa və Murad Musayevin ilk görüşü olacaq.



Azərbaycan Premyer Liqası

XXI tur

2 aprel (şənbə)

16:00. "Qarabağ" – "Səbail"

Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Cəmil Quliyev, Elçin Məsiyev

Hakim-inspektor: Babək Quliyev

AFFA nümayəndəsi: Maşallah Əhmədov

"Azersun Arena".

18:15. “Sumqayıt” – “Sabah”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Rəhman İmami, Vüsal Məmmədov, Kamranbəy Rəhimov

Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

AFFA nümayəndəsi: İlham Əliyev

“Kapital Bank Arena”.

Qeyd edək ki, tura aprelin 3-də keçiriləcək "Qəbələ" - "Keşlə" və "Neftçi" - "Zirə" matçları ilə yekun vurulacaq.

