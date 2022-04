Bakıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və İtaliyanın xarici işlər və beynəlxalq əməkdaşlıq naziri Luici Di Maio arasında təkbətək görüş başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN məlumat yayıb.

