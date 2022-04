Bakının Səbail rayonu, Tərlan Əliyarbəyov 9 ünvanında yerləşən gecə klubunda baş verən güclü partlayışın səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə propan qaz balonunun partlaması səbəbindən baş verib.

Təhlükəsizlik məqsədilə ərazidə təbii qazın təchizatı dayandırılıb.

