Rusiya ordusu Ukraynanın iki şəhərini MÜHASİRƏYƏ ALDI

Rusiya ordusu Ukraynanın Burın və Putivl şəhərlərini mühasirəyə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Slobojanşinada işğalçılar Burın şəhərindən çıxışı bağlayıblar, kənddə düşmənin xeyli sayda hərbi texnikasının cəmləşməsi qeydə alınıb. Putivlin blokadası davam edir, şəhər düşmən nəzarət-buraxılış məntəqələri ilə əhatə olunub", - məlumatda deyilir.

Bundan əlavə, qeyd edilir ki, Rusiya ordusu Yuryevo qəsəbəsində reydlər keçirir. Orada işğalçıları yerli əhalinin siyahıyaalınmasını təşkil etməyə çalışır və ukraynalıların evlərində silah axtarırlar.

