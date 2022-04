"Azəriqaz" partlayışla bağlı daha bir MƏLUMAT YAYDI - FOTO

Səbail rayonu, T.Əliyarbəyov 13 a ünvanında, "Goumet" restoranında gecə saatlarında partlayış baş verib. Partlayışın maye qaz balonunda yaranmış sızma nəticəsində baş verməsi ehtimal olunur.

Bu barədə Metbuat.az-a "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

Belə ki, müəssisənin daxilində propan qaz balonları (3 ədəd) qoşulmuş istifadə olunan vəziyyətdə aşkar olunub. Qeyd olunan obyekt təbii qaz istifadəçisi deyil. Həmçinin yaxınlığında yeraltı qaz xətləri mövcud deyil. Təhlükəsizlik məqsədilə qeyd olunan ərazinin qaz təchizatı dayandırılıb. Ölən və yaralananlar var.

