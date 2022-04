Ukraynada sakinlərdən İNANILMAZ PLAN: Yüzlərlə rus əsgəri zərərsizləşdirildi

Ukraynada sakinlər 500 rus hərbçisini zəhərləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat yayıb. Bildirilir ki, sakinlər rus hərbçilərə zəhərli şirniyyat və spirtli içki verərək, onları sıradan çıxarıblar. Zəhərlənən rus hərbçilər xəstəxanalara yerləşdirilib. Onlardan 2-si həyatını itirib, 28-nin vəziyyəti isə ağırdır. Bildirilir ki, mülki vətəndaşlar işğalçıların qarşısını almaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Yüzlərlə hərbçinin sıradan çıxarılması nəticəsində rusların bəzi istiqamətlərdəki hücumları ləngiyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.