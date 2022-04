"Dualarınızı əskik etməyin. Ayselin vəziyyəti yaxşı deyil".

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri blogger Aysel Şükürün dostu Raul deyib.

O xəstəxanadan görüntü də paylaşıb.

Qeyd edək ki, Aysel Şükür dünən Raulun ad günü partisində iştirak edib və ad günü baş tutan məkanda partlayış nəticəsində yaralanıb.

Onun yaralı halda olan fotosu da paylaşılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.