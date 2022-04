Ukraynada həlak olan daha 39 rus hərbçi üçün Rusiyada dəfn mərasimi təşkil edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar “Putinin canavarları” adlandırılan 331 Mühafizə paraşüt alayının hərbçiləri olub. Bildirilir ki, hərbi birlik Kiyev ətrafındakı döyüşlər zamanı Ukrayna ordusunun ciddi müqaviməti ilə üzləşib.Şiddətli döyüşlər zamanı Rusiya ordusu ciddi itkilər verib. Həlak olanlar arasında yüksək rütbəli zabitlərin də olduğu üzə çıxıb.

