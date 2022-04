Ukraynada həlak olan “kadırovçu”ların valideynlərinə ərzaq yardımı edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qroznı telekanalı sujet nümayiş etdirib. Sujetdə Ramzan Kadırovun ölənlərin ailələrinə göstərdiyi qayğıdan bəhs olunub. Lakin ölən əsgərlərin ailələrinə pul kompensasiyası əvəzinə bir kisə kartof, soğan və düyü paylanması birmənalı qarşılanmayıb.

