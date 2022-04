Ukraynada Rusiya ordusu 18300 itki verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş Qərargahından açıqlama verilib. Bildirilib ki, müharibə başlayandan bəri Rusiya ordusunun 147 təyyarəsi, 134 helikopteri, 647 tankı, 7 gəmisi və digər hərbi vasitələri məhv edilib.

Qeyd edək ki, Rusiya ordusu Ukraynada fevral ayının 24-də hərbi əməliyyatlara başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.