Üçqat Avropa çempionu: "Savadsız məşqçilər ucbatından ən yaxşı illərimi itirmişəm"

"Təəssüf ki, 2000- 2018-ci ilə qədər bir- birindən səriştəsiz və savadsız məşqçilər ucbatından cavanlığımın ən yaxşı illərini itirmişəm".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Macarıstanın paytaxtı Budapeştdəki Avropa çempionatında qızıl medal qazanan Azərbaycan yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov şəxsi instaqram hesabında yazıb.

"Bütün güləş həyatım boyu sadəcə medal almaq deyil, tarixə düşməyi arzulamışam. Təssüf ki, 2000- 2018-ci ilə qədər bir- birindən səriştəsiz və savadsız məşqçilər ucbatından cavanlığımın ən yaxşı illərini itirmişəm"Heç fikirləşməzdim ki,bu yaşlarda adım tarixdə qalacaq Azərbaycan güləşçiləri sırasına düşəcək. Buna görə Allahıma şükür edib qələbəmi bu müqəddəs Ramazan ayında bütün dünya müsəlmanlarına həsr edirəm. Hamınıza azərkeşlik etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm".

Qeyd edək ki, Azərbaycan yunan-Roma güləşçisi Rafiq Hüseynov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən Avropa çempionatında rəqibinə 2:1 hesabı ilə qalib gələrək karyerasında üçüncü dəfə Avropa çempionu olub.

Ümumilikdə isə Azərbaycan komandaları Avropa çempionatında 16 medal əldə edib. Sərbəst güləş millisindən Məhəmmədxan Məhəmmədov (97 kq) qızıl, Əliabbas Rzazadə (57 kq), Hacı Əliyev (65 kq), Əşrəf Aşırov (79 kq) və Abubakr Abakarov (86 kq) gümüş, Turan Bayramov (74 kq) və Osman Nurməhəmmədov (92 kq) bürünc medal qazanıb. Qadın güləşində isə Elis Manolova (65 kq) gümüş medala sahib çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.