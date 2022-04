Qələbəsini elan edən kimi Zelenskini hədəfə aldı: "Öhdəsindən gəlmək lazımdır"

Macarıstanda ötən gün keçirilmiş parlament seçkilərinin qalibi hakim “FİDES - Macarıstan Vətəndaş Birliyi" partiyasının rəhbəri Baş nazir Viktor Orban diqqətçəkən siyasi bəyanatlar səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ən yaxın müttəfiqlərindən olan Orban, Ukraynanın dövlət başçısı Vladimir Zelenskini “müxalifətçi” adlandırıb. O bildirib ki, Zelenski öhdəsindən gəlinməli olan müxalifətçilərdən biridir.

Qeyd edək ki, Viktor Orban 4-cü dəfədir seçkilərdə qalib gəlir.

