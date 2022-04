“Qarabağ” 80-ci böyükhesablı ev qələbəsini qazanıb

“Qarabağ” Azərbaycan çempionatlarında 80-ci böyükhesablı ev qələbəsini qazanıb.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu, Premyer Liqanın XXI turuna təsadüf edib.

"Köhlən atlar" “Səbail”ə 5:1 hesabı ilə qalib gəlib. Ağdam təmsilçisi 1992-ci ildən təşkil olunan yarışda bunadək 79 ev görüşündə 3 və ya daha çox top fərqi ilə qələbə qazanmışdı.

“Qarabağ”ın evdəki ilk belə qələbəsi 1992-ci ilə təsadüf edib. Mayın 6-da keçirilmiş II tur qarşılaşmasında Ağdam komandası Kürdəmir “Şirvan”ını 6 cavabsız qolla məğlubiyyətə uğradıb.

Qeyd edək ki, ötən tur “Zirə”ni rəqib meydanında 3:0 hesabı ilə yenən “Qarabağ” səfərdə 40-cı dəfə böyükhesablı qələbəyə sevinib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.