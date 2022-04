Qadından inanılmaz əməl: Yuxu dərmanı ilə yatızdırıb... - FOTOLAR

Türkiyədə 5 ildir axtarışda olan qadın saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nurtəm adlı qadın çox sayda yaşlı insana qarşı soyğun hadisələri törədib. Bildirilir ki, qadın yaşlı cütlüklərə ev işlərində köməklik edə biləcəyini deyərək, onların evinə daxil olurmuş. Qadın daha sonra yaşlı şəxsləri yuxu dərmanı ilə yatızdıraraq, evdən oğurluq edirmiş. Qadın indiyə qədər 9 yaşlı cütlüyə qarşı eyni üsulla soyğunçuluq törədib. Şübhəli indiyə qədər isə ümumilikdə 43 soyğun hadisəsi törədib.Polislərin axtarışlarından sonra qadının yaşadığı ev müəyyən edilib.

Evdə axtarış zamanı, qadın ədyalın içində gizlənib polisdən yayınmaq istəsə də, planı baş tutmayıb.

