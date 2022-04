Ukrayna ordusu son bir gün ərzində Rusiya ordusunun 4 hücumunun qarşısını alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, hücumlar zamanı Rusiya ordusu 40 itki verib. 50 hərbi texnika sıradan çıxarılıb. Həmçinin, son bir gün ərzində Rusiya ordusunun iki raketi, bir helikopteri, bir Su-34 təyyarəsi, bir Su-35 təyyarəsi və bir İl-22 təyyarəsi sıradan çıxarılıb.

