Bakının Qaradağ rayonunda zəncirvari qəza baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-ın qaynar xəttinə məlumat verilib.

İlkin ehtimala görə, qəzaya səbəb küləkli hava şəraiti olub. Ölən və xəsarət alanlarla bağlı rəsmi məlumat yoxdur.

Hazırda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.