Ukrayna ordusu Sumı vilayətinin Rusiya ilə sərhəd bölgələrini rus qüvvələrdən azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın hakim “Xalqın xidmətçisi” partiyasının deputatı Aleksandr Kaçura açıqlama verib. O bildirib ki, Sumı vilayətində dövlət sərhədi artıq Ukrayna ordusunun nəzarətindədir.

Məlumata görə, bu uğur həm də Ukrayna ordusu üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.