“Ukraynanın Buça şəhəri ilə bağlı Rusiyaya qarşı səsləndirilən ittihamları qəbul etmirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. Buça şəhərindəki dinc insanların öldürülməsi ilə bağlı yayılmış görüntülərə münasibət bildirən Peskovun sözlərinə görə, məsələ araşdırılmalıdır.

“Gördüyünüz görüntülərə güvənmək lazım deyil. Müdafiə Nazirliyimizin mütəxəssisləri görüntülərin saxta olduğuna dair detalları üzə çıxardı” - deyə Peskov bildirib.

