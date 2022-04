Ukraynada müharibə dövründə üçü qadın olmaqla 18 jurnalist ölüb.

Metbuat.az Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.

Hərbi əməliyyatlar başlayandan indiyədək 3 jurnalist itkin düşüb, 8-i oğurlanıb, 13 nəfəri yaralanıb, 15 nəfəri isə təzyiqlərə məruz qalıb.

