"Location” gecə klubunda baş vermiş partlayışda ağır xəsarət alanlardan biri də 2018-ci ildə Mens fizik üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi Arslan Quliyevdir.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı idmançının komadan yeni ayıldığı bildirilir.

Məlumata görə, A.Quliyev sözügedən gecə klubunda mühafizəçi işləyib.

