Türkiyənin Bartın vilayətində məzarlıqdakı tarixi türbə ilə bağlı araşdırmalar aparan tarixçilər, diqqətçəkən hadisə ilə üzləşiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, tarixçilər türbənin yanındakı 350 illik ağacın gövdəsində ərəb dilində “Allah” sözünə rast gəliblər. “Mistik abidə ağacı” adlandırılan çinar ağacı, nəzarətə götürülüb. Ərazidə araşdırmalar davam edir.

