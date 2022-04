Özündən 25 yaş kiçik Çağlar Öktenlə evlənməyə qərar verən Türkiyənin tanınmış müğənnisi Seda Sayan oğlunun etirazı ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Seda Sayanın oğlu Oğulcan Engin anasının nigah masasına oturmasına qarşı çıxıb. Seda Sayanının israrından sonra Engin anasının mediadan uzaq sakit şəkildə evlənməsinə razılıq versə də, özü etiraz əlaməti olaraq özü toyda iştirak etməyəcək.

Qeyd edək ki, 59 yaşlı sənətçi may ayında nigah masasına əyləşəcək. Bu sənətçinin 8-ci evliliyidir.

