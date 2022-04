Ukraynada böyük müqavimətlə üzləşən Rusiya, vəziyyəti lehinə dəyişmək üçün yeni həmlələr edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın Baş Qərargahı Rusiyanın itkirlərin yerini doldurmaq üçün gizli səfərbərlik elan etdiyini açıqlayıb. Məlumata görə, Rusiya ödəniş qarşılığında 60 min təcrübəli döyüşçünü ordu sıralarına cəlb etmək istəyir.Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirilib ki, Rusiya ordusu ölkənin şərqində irimiqyaslı hücuma başlamaq üçün hazırlıq görür.

