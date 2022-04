Əhaliyə ŞAD XƏBƏR - Maska tələbi ləğv edilə bilər / VİDEO

"Ölkədə tam peyvəndlənmə 48 faiz təşkil edir: Biz 18 yaşdan aşağıları çıxsaq, bu rəqəm 60-70 faiz civarındadır. Artıq buster doza alanların da sayı kifayət qədərdir. Təxminən bu da 30 faizdən yuxarı, yəni 3 milyondan çox insan buster doza vurdurub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis eksperti Təyyar Eyvazov İTV-yə müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, peyvənlənmə bu qaydada davam edərsə və əhali karantin rejimi ilə bağlı ehtiyatı əldən verməzsə, minimal sayda qalan qadağalar da götürülə bilər.

