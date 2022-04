Avstraliya Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyaları genişləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyaya ixrac edilməsi qadağan edilən məhsullar siyahısına “lüks” məhsullar da əlavə edilib. Avstraliya hökumətindən bildirilib ki, Rusiyanı Ukraynaya müdaxilə etdiyinə görə ən ciddi şəkildə cəzalandırmaq istəyirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.