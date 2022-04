Bakıda özünü 4-cü mərtəbədən yerə atan 16 yaşlı qız xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az-a Kliniki Tibbi Mərkəzdən verilən məlumata görə, açıq kəllə-beyin travması ilə ağır vəziyyətdə mərkəzin reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən qızın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb: "O, xəstəxanaya yerləşdirildiyi ikinci gündə dünyasını dəyişib".

Xatırladaq ki, hadisə aprelin 1-i paytaxtın Nəsimi rayonu, Asif Məhərrəmov küçəsi 52 ünvanında qeydə alınmışdı.

