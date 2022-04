Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 494 milyonu ötüb

Dünyada COVID-19 infeksiyasına yoluxma hallarının sayı 493 675 18 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusun baş qaldırmasından sonra bu səbəbdən ölənlərin sayı 6 169 931 nəfər təşkil edir.

Yoluxma sayına görə ABŞ, Hindistan, Braziliya, Fransa, Böyük Britaniya və Almaniya ilk altılığı bölüşür.

ABŞ COVID-19 infeksiyasına yoluxanların və bu səbəbdən ölənlərin sayına görə dünyada liderlik edir. Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa yoluxanların sayı 81 833 473 nəfərə çatıb, 1 008 201 nəfər infeksiya səbəbindən vəfat edib.

İkinci yerdə qərarlaşan Hindistanda 43 29 839 nəfərdə COVID-19 xəstəliyi təsdiqlənib, 521 416 nəfər ölüb.

Siyahıda üçüncü pillədə qərarlaşan Braziliyada pandemiya dövrü ərzində 30 15 357 nəfər virusa yoluxub, onlardan 660 570 nəfəri ölüb.

