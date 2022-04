Ukraynada müharibə tezliklə bitməyəcək: Ümidləri puç edən açıqlama

“Ukraynada müharibə tezliklə başa çatmayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Ceyk Sallivan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya ordusunun Ukraynadakı hərbi əməliyyatları uzun müddət davam edə bilər. Sallivanın sözlərinə görə, Kiyev və Çerniqov vilayətlərindən çəkilən Rusiya ordusu Donbas və cənub istiqamətində qüvvələr cəmləyir. “Rusiyanın hədəfi Ukraynanın şərqini tamamilə nəzarətə götürməkdir”- deyə Sallivan bildirib.

Qeyd edək ki, bəzi dairələr müharibənin ən çox daha iki-üç həftə davam edəcəyini irəli sürmüşdü.

