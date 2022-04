“Putinlə görüşmək fikrindən daşına bilərəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib.

“Görüşün olmaması ehtimalı da var. Müzakirə aparmaq hazırki şərtlərdə çətindir. Amma başqa seçimimiz də yoxdur” - Zelenski bildirib.

