Rusiyaya daha bir zərbə: Avropa ölkələri rus diplomatları qovur

Rusiyanın Fransadakı səfiri Aleksey Meşkov Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirə Fransa hökumətinin rus diplomatların ölkədən çıxarılması ilə bağlı qərarı təqdim edilib. Fransanın BFM televiziyasının məlumatına görə, ölkədən çıxarılacaq rus diplomatların sayı 35-dir. Fransanın Xarici Işlər Nazirliyi məlumatı təsdiq etsə də, ölkədən çıxarılacaq diplomatların sayı barədə hələlik məlumat verməyib.

Qeyd edək ki, daha bir neçə Avropa ölkəsinin oxşar qərarlar qəbul edəcəyi gözlənilir.

