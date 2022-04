Rusiyanın Qara dənizdəki qüvvələri Ukraynaya Kalibr raketləri ilə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, hücum zamanı Ukrayna ordusunun hərbi məntəqələri hədəfə alınıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

