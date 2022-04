Fransanın ardınca İtaliya 30, Danimarka isə 15 rus diplomatı ölkədən qovub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Danimarka və İtaliyanın Xarici İşlər Nazirlikləri bu qərarın Buça şəhərindəki qətliama görə qəbul edildiyini bildirilib.

Qeyd edək ki, Fransa 30 diplomatı ölkədən qovub. Rusiya bu tədbirlərə cavab veriləcəyini ifadə edib.

