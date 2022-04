Penitensiar xidmətlə DİN birgə əməliyyat keçirib: Gül qabında gizlədilən heroin aşkarlanıb

Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidməti ilə Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının birgə əməliyyat keçirib.

Penitensiar Xidmətdən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, xidmətinin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin Bakı şəhər Qaradağ rayon Polis İdarəsinin 10-cu Polis bölməsinin əməkdaşları ilə əvvəlcədən əldə olunmuş əməliyyat məlumatına əsasən birgə həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbiri nəticəsində aprelin 4-də Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobu park yaşayış kompleksində yerləşən tikiliyə baxış keçirilən zaman orada olan gül qabının içərisində gizlədilmiş ümumi çəkisi 500 qram narkotik maddə - heroin aşkar edilərək götürülüb.

Araşdırma aparılır.

