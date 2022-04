Müharibə səbəbilə Böyük Britaniyaya üz tutan ukraynalı qadınlar heç də həmişə xoş qarşılanmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial media vasitəsilə britaniyalılardan kömək istəyən qadınlar təcavüz mesajları alıblar. “Times” qəzetinə danışan qadınların sözlərinə görə, onlara “qorxunc mesajlar” gəlir. Ukraynalıların sözlərinə görə, onlara əxlaqsız təkliflər edirlər.

Qeyd edək ki, ukraynalı qaçqınqlar sığınacaq tapmaq üçün sosial mediada mühacirlər üçün qurulan qruplara müraciət edirlər.

