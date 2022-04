“Rus hərbçilərin döyüşlərə cəlb edilməsində böyük çətinliklər yaranıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı açıqlama yayıb. Bildirilib ki, itkilərin yerini doldurmaq üçün gəlməli olan dəstək qüvvələr döyüşməkdən yayınır. Məlumata görə, ruslarda döyüş ruhu yoxdur.Buna görə də, ruslar ordudan qaçırlar.

