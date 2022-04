UEFA AFFA-nın müraciətini müsbət cavablandırılıb

AFFA-nın Lisenziyalaşdırma Qrupu “Şamaxı” Futbol Klubunun “Keşlə” FK-nın varisi kimi tanınması və “3 illik üzvlük qaydası”nın istisna edilməsi üçün UEFA-ya müraciət edib.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, UEFA-ya müraciət müsbət cavablandırlıb:

"UEFA-nın “Klubların Lisenziyalaşdırılması və Maliyyə Fair Play” qaydalarında UEFA lisenziyasının alınması üçün tələb olunan meyarlardan biri də lisenziya iddiaçısının lisenziyalaşdırma mövsümünün əvvəlində ən azı ardıcıl 3 il ərzində fəaliyyət göstərməsi və daxili yarışlarda iştirak etməsidir. İstisna yanaşmanın tətbiq olunması ilə bağlı AFFA-nın müvafiq müraciəti nəzərə alınaraq, təqdim olunmuş sənədlərə əsasən UEFA-nın Klubların Maliyyə Nəzarəti üzrə Orqanı (CFCB) tərəfindən müsbət qərar qəbul edilib".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.