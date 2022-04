Hərbi hissədə bir hərbçinin digərinə zor tətbiq etməsi görüntüləri araşdırılır - RƏSMİ

"Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının N saylı hərbi hissəsində bir hərbi qulluqçunun digərinə zor tətbiq etməsini əks etdirən videogörüntülərlə bağlı Bakı Hərbi Prokurorluğunda araşdırma aparılır".

Bunu Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Hərbi prokurorunun böyük köməkçisi - Azərbaycan Hərbi Prokurorluğunun Mətbuat xidmətinin rəhbəri, baş ədliyyə müşaviri Firad Əliyev deyib.

"Qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq bütün zəruri tədbirlərin görülməsi, o cümlədən fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin ediləcəkdir", - deyə Prokurorluq rəsmisi bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.