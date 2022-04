Ukrayna ordusundan uğurlu hücum: 3 kənd işğaldan azad edildi

Ukrayna ordusu Xerson vilayətində 3 kəndi işğaldan azad edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı belə məlumat yayıb. Məlumata görə, Ukrayna ordusu Dobryanka, Novovoznesenskoe və Trudolyubovka yaşayış məntəqələrini işğaldan azad edib. Aleksandrovka kəndi uğrunda isə döyüşlər davam edir. Həmçinin açıqlamada bildirilir ki, Rusiya ordusu Cənubi Buh istiqamətində taktiki mövqelərini yaxşılaşdırmağa çalışır. Bu istiqamətdə hücum əməliyyatını dəstəkləmək üçün özünü “Dnestryanı” respublika adlandıran Moldova ərazisindən istifadə edildiyi istisna edilmir.

