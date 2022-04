Son günlər Ukraynada 6 yaşlı uşağın anasının məzarı önündəki fotosu dünya gündəmini zəbt edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotoda azyaşlının həyətlərində dəfn olunan anasının qəbrinin üstünə yemək qoyduğu görünür.

Məlumata görə, uşağın anası aclıq və həyəcan səbəbindən vəfat edib. Bu səbəbdən də balaca anasının qəbri üzərinə yemək qoyur.

Qeyd edək ki, bugünədək Rusiya-Ukrayna müharibə nəticəsində 167 uşaq həlak olub.

