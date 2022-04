Avropadan qovulan rus diplomatların sayı 330-u keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa ölkələri Buça şəhərindəki qətliama cavab olaraq belə qərar qəbul ediblər. Ukrayna ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirmək üçün 10 ölkə rus diplomatlara qarşı qadağa tətbiq edib.

Qeyd edək ki, Almaniya, İtaliya, Fransa, Danimarka və digər ölkələr son 5 gündə 182 rus diplomatı qovub. Müharibə başlayandan Buçadakı qətliama qədər isə Avropadan qovulan rus diplomatların sayı 150 idi.

